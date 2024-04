Wahl zum Integrationsbeirat Völklingen Migranten in Völklingen eine Anlaufstelle geben

Mampiel Kulemfuka lebt seit 2019 in Völklingen. Der Spitzenkandidat der Liste „Haus Afrika“ für die Wahl zum Integrationsbeirat kam aus Niedersachsen in seine neue, saarländische Heimat. „Mittlerweile bin ich Völklinger geworden. Meine Kinder sind hier, sie gehen hier zur Schule. Mein ältester Sohn spielt in der A-Jugend beim SV Röchling, mein anderer Sohn spielt in Geislautern. Wir fühlen uns wohl hier in Völklingen“, erzählt der gebürtige Kongolese. Er bildet, zusammen mit 15 anderen Kandidatinnen und Kandidaten, die Liste „Haus Afrika“, die sich am Sonntag zur Wahl stellt. Auch wenn es der Name auf den ersten Blick nicht vermuten lässt, ist diese Liste ebenfalls eine internationale.