Umweltalarm : Entwarnung nach Alarm auf der Chemieplattform Carling

Lauterbach/Carling Das Unternehmen Total als größter Betrieb des Chemiekomplexes Carling, der an den Völklinger Stadtteil Lauterbach grenzt, meldete am frühen Montagmorgen einen Styrol-Alarm der Stufe B, der durch eine Schwellenwertüberschreitung ausgelöst wurde.

Diesen Wert habe ein Sensor in der Stadt l‘Hôpital gemessen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Völklingen. Nach der Meldung durch das Unternehmen überprüfte die Feuerwehr Völklingen vor Ort in Lauterbach, ob Auswirkungen für die Menschen festzustellen sind. Etwa anderthalb Stunden später folgte die Entwarnung durch das Unternehmen, die atmosphärischen Messungen würden wieder unter dem definierten Schwellenwert liegen. Die Ermittlungen nach der Ursache würden aber fortgesetzt. Eine Gefahr für die Gesundheit bestand laut Total Carling nicht, lediglich Gerüche konnten wahrgenommen werden. Styrol ist ein ungesättigter, aromatischer Kohlenwasserstoff. Es handelt sich um eine farblose und süßlich riechende Flüssigkeit. Styrol ist entzündlich und gesundheitsschädlich. Die erreichten Werte lagen nach Angaben von Total allerdings unter Stufe C, ab der Auswirkungen auf die Gesundheit möglich sind.