Hüttenjazz : Volles Haus beim Hüttenjazz in Völklingen

Völklingen Die Veranstaltung lockte auch bei ihrer 20. Auflage zahlreiche Besucher ins Weltkulturerbe.

Wagner ist ein eingefleischter Traditionalist, so standen mit seinem Thilo Wagner Trio hinlänglich bekannte Blue-note-Klassiker wie „Secret love“, „Skylark“ oder „But not for me“ auf dem Programm. Aber das Entscheidende war das Wie, nämlich wie Wagner sie interpretierte: So entspannt und charmant wie seine Ansagen zwischen den Titeln, so swingte es auch unter seinen klassisch geschulten Händen aus dem Klavier. Einem platzsparenden und transportablen E-Piano freilich, so dass man nur davon träumen konnte, wie es erst bei einem veritablen Konzertflügel hätte klingen können. Doch auch so bestachen die ultrazart perlenden Spitzen, die sanften Triller und die fein artikulierten Läufe.