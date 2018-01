Volles Haus bei Wettbewerb „I love 2 dance“ in Wehrden

Am Sonntag ab 13 Uhr

(red) Der Verein Kulturgut Völklingen und Marco Marian präsentieren am Sonntag, 14. Januar, ab 13 Uhr in der Kulturhalle Wehrden die zweite Ausgabe von „I Love 2 Dance“. Bei diesem Tanzwettbewerb treten Teams, Duos und Solos gegeneinander an und werden von einer Jury bewertet. Die Besten können Preise gewinnen. Der Erlös der Veranstaltung geht zu Gunsten eines sozialen Projektes. Besucher können eine bunte und unterhaltsame Tanz-Show-Veranstaltung erwarten. Einlass ist ab zwölf Uhr. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.