Völklinger CDU-Kommunalpoltiker haben sich derweil in einem Brief an die Volksbank gewandt. Jörn Buchholz und Stefan Rabel fordern hier den Vorstandsvorsitzenden Mathias Beers auf, die Schließungspläne zu überdenken. Zumindest solle der Kontakt mit der Sparkasse Saarbrücken gesucht werden mit dem Ziel, Volksbank-Kunden in Lauterbach und auf dem Heidstock den Zugang zu deren Geldautomaten ohne zusätzliche Kosten zu ermöglichen.