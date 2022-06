Völklingen : Einbruch in Lagerhalle in Fürstenhausen

Völklingen In der Nacht zum vorigen Donnerstag sind aus einer Lagerhalle hinter dem Rofu-Kinderland in Völklingen-Fürstenhausen mehrere „rote Kennzeichen“ gestohlenworden. Solche Nummernschilder mit roten Buchstaben und Zahlen werden oft an Händler vergeben, denn enthalzen sie die Ziffern „06“, dann dürfen sie nur auf bestimmten Fahrten verwendet werden, etwa für Probe- oder Überführungs-Fahrten, für Fahrten zur Werkstatt oder Testfahrten nach Reparaturen.

Der oder die Täter hatten zunächst versucht, das Türschloss am Eingang der Lagerhalle aufzubohren. Nachdem dies misslang, hebelten sie eine andere Tür teilweise aus der Verankerung, so dass sie doch noch in die Halle gelangten.