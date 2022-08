Altersjubiläum : Ilse Fellinger wird 100 Jahre alt

Völklingen Die Völklingerin feiert heute einen seltenen Geburtstag und blickt auf ein bewegtes Leben zurück.

Im Jahr 1922 wird Reichsaußenminister Walther Rathenau ermordet, Benito Mussolini beginnt seine faschistische Herrschaft in Italien, das Grab von Tutanchamun wird in Ägypten entdeckt – und Ilse Fellinger erblickt am 12. August in der Lüneburger Heide das Licht der Welt.