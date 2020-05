Völklingen Die Verkehrsbetriebe wollen nach der Entscheidung des Aufsichtsrats sechs Elektrobusse kaufen. Damit wäre Völklingen Vorreiter im Saarland.

Die Völklinger Verkehrsbetriebe (VVB) wollen sechs Elektrobusse bis zum Jahr 2023 kaufen und dabei Zuschussprogramme von Bund und Land nutzen. Das haben die Aufsichtsräte der VVB und der Stadtwerke Völklingen Holding GmbH in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Die sechs Busse sollen andere Busse ersetzen.

5,1 Millionen investiert die VVB in die Busse, Lade-Säulen, die Werkstatt und die Schulung des Personals. Die Gremien haben eine sogenannte Projektskizze verabschiedet. Nach Angaben der Stadtwerke Holding kosten die fünf Elektro-Solobusse und ein Elektro-Gelenkbus 3,8 Millionen Euro. Für die Mehrkosten gegenüber Dieselbussen werde beim Bund über das Programm zur Elektrobus-Förderung im öffentlichen Bereich ein Zuschuss beantragt. Wie die SZ kürzlich berichtete, kostet ein Elektrobus 560 000 Euro. VVB-Geschäftsführer Thorsten Gundacker-Dollak hatte erklärt, das sei das Doppelte eines Dieselbusses. 80 Prozent der Mehrkosten könnten gefördert werden. Das sind dann für sechs Busse 1,34 Millionen Euro. Für den Aufbau der Ladeinfrastruktur planen die VVB mit 250 000 Euro. Weitere Kosten für die Ausrüstung der Werkstatt und für die Schulung des Personals würden sich auf 1,1 Millionen Euro belaufen. Hierbei erhoffen sich die VVB Unterstützung vom Land über die neue Förderrichtlinie alternative Antriebe. Die genaue Höhe der Förderung sei noch nicht klar, sagt Gundacker-Dollak. Die Förderrichtlinie sei noch in Arbeit, teilt das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Deshalb sei die Förderung auch noch nicht genehmigt. Und erst wenn die Zuschüsse von Bund und Land klar sind, werde die VVB die Busse bestellen, sagt Gundacker Dollak.