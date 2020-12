Unterstützung für betroffene Familien : Nach Amokfahrt in Trier: Völklinger starten Spendenaktion

Ein Meer aus Kerzen symbolisiert die große Anteilnahme der Trierer nach der Amokfahrt in der Innenstadt am 1. Dezember. Foto: dpa/Harald Tittel

Regionalverband/Trier Eine Ehepaar aus Völklingen hat eine Spendenaktion für die Betroffenen der Amokfahrt in Trier gestartet.

Die Amokfahrt in Trier am 1. Dezember mit fünf Toten und mehreren Verletzten hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Werner Weber und seine Frau Ruth aus Völklingen dachten sofort: Wie können wir helfen? Denn so ein schreckliches Ereignis sei ja auch im Saarland möglich und Trier ganz in der Nähe, sagt Werner Weber. Also starteten sie eine Spendenaktion für die Angehörigen der Opfer sowie die Verletzten und deren Familien. Für diese Familien habe sich das Leben für immer verändert, sagt Weber.