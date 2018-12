Die Stadtwerke Völklingen seien raus aus dem Sanierungs-Status, verkündete er stolz bei der Vorstellung der Jahresbilanz. Ihnen sei es gelungen, den Sanierungskredit der Saar-LB abzulösen und auf dem freien Markt neue Darlehensgeber zu finden. Das ändert freilich nichts an der Schuldenlast, die der Stadtkonzern immer noch mitschleppt wegen der zurückliegenden Meeresfischzucht-Krise.

Frühere Ausflüge der Stadtwerke in fremde Geschäftszweige hatten noch andere Probleme hinterlassen. Eines davon heißt Parkhotel, in dem das Betreiber-Ehepaar Albrecht im Januar endgültig das Feld räumte. Rund zehn Jahre hatte sein Gastgeber-Spiel im Parkhotel gedauert. Die Völklinger Stadtwerke hatten zuvor das Gebäude erworben und für rund fünf Millionen Euro umgebaut. Kräftig in die Tasche griffen sie 2003 auch beim Alten Wasserwerk am Simschel. Es wurde zur Veranstaltungs- und Tagungsstätte umgebaut. Aber mit der schweren Krise bei den Stadtwerken war diese Zeit vorbei, und Passanten standen seither vor verschlossenen Toren.

Auch diese zwei Probleme hat Böddeker nun zumindest für einige Zeit gelöst. Die Treugast Hotellerie GmbH übernahm im Mai das Parkhotel mit einem Pachtvertrag, der zunächst auf zwei Jahre befristet ist. Der Betrieb dort kam dann auch langsam wieder ins Laufen. Und im November übernahm der Völklinger Tobias Krämer zusammen mit einem Partner das Alte Wasserwerk am Simschel. Die beiden wollen es als Ort für Events aller Art anbieten. Die erste öffentliche Veranstaltung war nun eine Heiligmorgen-Party. Der Pachtvertrag ist zunächst auf gut ein Jahr befristet.

(er)