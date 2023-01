Austausch des Sicherheitsbeirates Völklingen : Blickwinkel Stadtverwaltung

Christiane Blatt Foto: BeckerBredel

Völklingen „Es muss so zwei, drei Jahre her sein“, sagt der Völklinger Bürgermeister Christof Sellen (CDU), in dessen Geschäftsbereich der Sicherheitsbeirat liegt, „da hatte der Beirat mal Rederecht in einer Stadtratssitzung beantragt“, und damals sei aufgefallen, dass der Beirat gar nicht in der Geschäftsordnung verankert sei, sondern dass es sich eigentlich nur um einen losen Zusammenschluss handelt, nicht um einen offiziellen Beirat.