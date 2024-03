Gesundheits-Versorgung im Saarland Rat steht hinter SHG-Kliniken Völklingen

Es hatte ein paar Anläufe gebraucht, aber am Donnerstagabend war es im Völklinger Stadtrat soweit: Der Stadtrat verabschiedete einstimmig die Resolution „Standort schützen, Finanzierung sichern“, die den Völklinger SHG-Kliniken in Sachen Finanzierung den Rücken stärken soll. Die Resolution wird an Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD), Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und an die Bundestagsabgeordneten des Saarlandes überstellt. In der Erklärung heißt es unter anderem: „Mit ihren 414 Betten, 55 psychiatrischen Tagesklinikplätzen und 20 Dialyseplätzen ist die SHG-Klinik ein hochspezialisiertes Krankenhaus, das sowohl an der Grund- und Regelversorgung, als auch an der Schwerpunktversorgung für die Bereiche Kardiologie, Pneumologie, Angiologie, Uroonkologie und Psychiatrie teilnimmt. Hochqualifizierte Ärzte-, Therapeuten- und Pflegeteams sowie modernste medizinische Ausstattung gewährleisten ständig eine optimale Versorgung der Patienten,“ vor allem bei kardiologischen Beschwerden sei das Herzzentrum in Völklingen „die erste Anlaufstelle saarlandweit“.