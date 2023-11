Polizeibericht - zweimal Einbruch an selber Stelle Völklinger Bad wieder nach Einbruch zu

Erneut ist das Völklinger Stadtbad wegen eines Einbruchs vorübergehend geschlossen. Am Donnerstag, 30. November, öffnet es dann wieder zu den gewohnten Zeiten, teilte die Stadtpressestelle mit. Der oder die Täter waren in der Nacht zu Montag, 27. November, in das Hallenbad eingebrochen. Die Tat ist dabei gewissermaßen ein Spiegelbild des Einbruchs, den gleichfalls unbekannte Täter exakt einen Monat zuvor, in der Nacht zu Donnerstag, 27. Oktober begangen hatten.