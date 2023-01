Völklinger Sicherheitsbeirat wird ausgewechselt : Oben und unten tauschen die Plätze

Zunächst mal – in Zeiten von Internet-Gebrülle muss man vielleicht darauf hinweisen: Der Ton zwischen Stadtverwaltung und Sicherheitsbeirat ist weiterhin respektvoll und ohne „Geschimpfe“. Das Problem sind die doch sehr unterschiedlichen Ansatzpunkte: Der bisherige Sicherheitsbeirat ist „von unten nach oben“ organisiert, der neue „Beirat für Kriminalprävention der Stadt Völklingen“ genau umgekehrt „von oben nach unten“. Damit wäre der ursprüngliche Gründungs-Ansatz auf den Kopf gestellt.

Dennoch kann das in bestimmten Punkten vorteilhaft sein und die Zeiten haben sich ja auch tatsächlich geändert. So kann man die neuen Strukturen natürlich politisch wollen. Dabei riskiert man aber ohne Not etwas, wonach sich doch jede Kommune geradezu sehnt: Bürgerliches Engagement und Ehrenamtler, die sich für ihre Stadt einsetzen. Und wie durch die Nichtöffentlichkeit der künftigen Sitzungen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gefördert werden soll, erschließt sich mir nicht so ganz. Zumindest die Auswirkungen der Beiratsarbeit müssten klar kommuniziert werden.