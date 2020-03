Pokalsensation FCS : FCS-Sieg macht auch die Röchling-Kicker stolz

Völklingen Dass ihr kleines Hermann-Neuberger-Stadion einen wichtigen Beitrag zur Pokal-Sensation des 1. FC Saarbrücken geleistet hat – darin sind sich die Völklinger einig.

Gespielt wird in Völklingen wieder wie erwähnt an diesem Samstag um 15 Uhr: Der SV Röchling empfängt den Oberliga-16. TuS Mechtersheim. „Das wird für uns im Vergleich zum Dienstag mit so vielen Zuschauern, Fernsehen und dem ganzen Drumherum natürlich eine andere Welt sein“, weiß Julien Erhardt: „Und es ist daher entsprechend schwierig, die Brücke zu ziehen für das Spiel gegen Mechtersheim – aber dennoch: Für mich persönlich ist es definitiv eine Motivation, wenige Tage nach so einer Sensation, an diesem Ort zu spielen. Ich hoffe, dass es am Stadion liegt und dass wir ebenfalls gewinnen.“ Genau das wünscht sich auch SVR-Geschäftsführer Brenner: „Ich hoffe, dass der Geist des Pokalspiels uns die Kraft gibt, dass auch wir unser Heimspiel am Samstag erfolgreich bestreiten.“