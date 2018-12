In der Nacht zum Montag kurz nach Mitternacht ist es auf der Landstraße vom Rotweg in Fahrtrichtung Großrosseln zu einer wilden Verfolgungsfahrt mit einem Roller gekommen. Zirka 100 Meter vor dem Verteilerkreis Vesen kam einem Streifenwagen aus Richtung Rotweg ein unbeleuchteter Roller mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Nachdem der Streifenwagen gewendet hatte und auf den Roller aufgeschlossen hatte, wurden alle Aufforderungen, anzuhalten von dem Rollerfahrer missachtet. Laut Polizeibericht setzte der Mann seine Fahrt mit zirka 90 Stundenkilometern fort und bog vor dem Ortseingang Großrosseln nach links auf einen Feldweg in Richtung Müllverbrennungsanlage ab. Wegen der rasanten Fahrweise kam der Rollerfahrer letztendlich vor einer Durchfahrtssperre zu Fall. Eine weitere Flucht zu Fuß konnte durch die Polizeibeamten verhindert werden. Hierbei widersetzte sich der 34-Jährige. Er trat einem Beamten gegen das Bein. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks wurden laut Polizeibericht mehrere Messer und Betäubungsmittel gefunden. Dem unter berauschenden Mitteln stehenden Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.