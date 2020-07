Einsatz auf der Autobahn 620 : Völklinger Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer

Die Polizei war am Donnerstag auf der A 620 im Einsatz, weil ein Lkw-Fahrer Schlangenlinien fuhr. Foto: dpa/Friso Gentsch

Völklingen-Fürstenhausen Ein Lkw-Fahrer hatte Alkohol getrunken. Das fiel einem Zeugen auf der A 620 auf und er alarmierte die Polizei.

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstag um 13.30 Uhr auf der A 620 von Völklingen in Fahrtrichtung Saarbrücken mit starken Schlangenlinien gefahren. Auf seiner Fahrt gefährdete er mehrere Verkehrsteilnehmer und fuhr in der Baustelle vor der Anschlussstelle Klarenthal gegen eine Warnbake. Nachdem ein Zeuge die Polizei alarmiert hatte, konnten die Beamten den Lkw-Fahrer stoppen und kontrollieren. Bei dem 36-jährigen Fahrer stellte die Polizei schnell fest, dass er größere Mengen Alkolhol getrunken hatte.