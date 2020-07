Täter stand unter Drogeneinfluss : Völklingen: Polizei fasst Roller-Dieb

Völklingen Nach einem Zeugenhinweis war die Polizei schnell. Den Täter erwarten jetzt gleich mehrere Strafverfahren.

Ein Zeuge hat die Polizei am Dienstag, 30. Juni, um 13 Uhr, auf einen Motorrollerfahrer in Völklingen aufmerksam gemacht. Er fuhr von der Karolinger Straße in Richtung Hohenzollernstraße. Zum einen solle die von ihm geführte weiße Vespa ohne Kennzeichen gewesen sein und außerdem soll der Fahrer durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen sein.