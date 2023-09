Warmlaufen in Völklingen für den Wahlkampf Christiane Blatt kandidiert für zweite Amtszeit

Viel SPD-Prominenz auch aus den Ministerien, Gewerkschaften und aus dem Regionalverband war unter den Gästen der Mitgliederversammlung: Die Völklinger SPD entschied am Freitagabend in der Kultrhalle Wehrden, wer im kommenden Jahr für die Sozialdemokraten bei der Oberbürgermeisterwahl antritt. Einzige Kandidatin war, wie erwartet, die amtierende Oberbürgermeisterin Christiane Blatt. Sie war, als Nachfolgerin von Klaus Lorig (CDU), 2017 in einer Stichwahl ins Amt gewählt worden.