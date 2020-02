Fastnacht : Närrischer Umsturz in Völklingen

Völklingen Rathauschefin räumt angesichts der Fastnachtermassen vorübergehend das Feld.

Völklingens Amtsschimmel-Bastion ist am Donnerstag in Narrenhand gefallen. Punkt 15.11 Uhr nahm das Unheil seinen Lauf. Wild entschlossene Frauen, Männer und Kinder hatten sich vor dem Rathaus versammelt. Darunter Indianer in Kriegsbemalung, Cowboys mit Colts und Piraten mit scharfen Säbeln. Soldaten brachten eine Kanone in Stellung. Die Völklinger Aktionsgemeinschaft Heidstock (AGH), die „Braddler“ aus Geislautern, die „Rosselanos“ aus Großrosseln, „Die Beele’s“ aus Ludweiler und der Karnevalsverein „Hoch das Bein“ aus Luisenthal führten die Aufständischen an.