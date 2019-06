Serie Menschen im Regionalverband : Ein fußballverrückter Mittelalterfan

Info

Der Verein Die Tafelrunde und die Stadt Püttlingen veranstalten an Pfingsten das 15. Mittelalterliche Treiben auf Burg Bucherbach (Püttlingen-Köllerbach). Auftakt ist am Freitag, 7. Juni, 19 Uhr, in der Martinskirche Köllerbach. Professor Joachim Conrad führt durch die Kirche, es gibt Musik von Pipes’n’Strings. Eintritt frei. Von Samstag, 8. Juni, bis Montag, 10. Juni, ist dann der Mittelaltermarkt an der Burg: am Samstag von 14 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr, am Montag von 11 bis 18 Uhr. Am Samstag, 21.30 Uhr, wird ein Feuerprogramm geboten, am Sonntag, 20 Uhr, ein Tavernenspiel.

An allen Tagen gibt’s Handwerk, Musik, Kulinarisches, Kinderprogramm, Schaukampf, Tanz, Falkner, Gaukelei und buntes Markttreiben. Eintritt: drei Euro; Gewandete und Kinder unter Schwertmaß sind frei.