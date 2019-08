Bienen : Völklinger Imker erklärt das Leben der Bienen

Völklingen Stefan Barnickel bewirtschaftet die Bienenvölker im Weltkulturerbe Völklinger Hütte.

Seit dem Sommer 2018 leben elf Bienenvölker mit je 50 000 Bienen im „Paradies“ des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Und bereits dreimal konnte der „Völklinger Paradies Honig“ geerntet werden. Die Bienenvölker werden professionell von dem Imker Stefan Barnickel bewirtschaftet. Bald wird wieder die nächste Honig-Ernte eingefahren. In einer speziellen Führung im Weltkulturerbe Völklinger Hütte am Mittwoch, 7. August, 15 Uhr, erklärt er, wie die Bienen in dem ehemaligen Eisenwerk leben, wie er als Imker in einem UnescoWeltkulturerbe arbeitet und warum die Bienen der Hütte bestimmte Sorten Pollen sammeln.