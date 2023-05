Als es grauen Staub auf die Wäsche regnete 150 Jahre Völklinger Hütte: Historische Fotos zeigen höchste Ingenieurkunst und härteste Maloche

Immer noch ist der Name Röchling eine Art Synonym für die Völklinger Hütte. Dabei war es der Kölner Hütteningenieur Julius Buch, der am 12. Mai 1873 die Baugenehmigung für ein Puddel- und Walzwerk in Völklingen bekam. Nun ist es just dieses Datum, das dieser Tage mit einem Festakt gefeiert wurde: „150 Jahre Völklinger Hütte“. Buch würde sich die Augen reiben. Denn sein Eisenerzeugungs-Projekt ging erst mal schief, Buch musste Insolvenz anmelden.