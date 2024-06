Großes Festwochenende So feierte die Völklinger Hütte den Welterbetag

Jedes Jahr feiern die 52 Welterbestätten in Deutschland den Unesco-Welterbetag. Da die Völklinger Hütte mittlerweile bereits seit 30 Jahren zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, wurde der bundesweite Welterbetag dieses Jahr in Völklingen gefeiert. Unter dem Motto „Vielfalt erleben und entdecken“ wurde am vergangenen Wochenende in der Völklinger Hütte ein pralles Veranstaltungsprogramm angeboten. Rund 5000 Besucherinnen und Besucher kamen. Bei der Eröffnung am Sonntagvormittag im Biergarten der Hütte betonte Generaldirektor Ralf Beil, wie außergewöhnlich es war, dass die Völklinger Hütte als erstes Industriedenkmal überhaupt zum Weltkulturerbe ernannt wurde.