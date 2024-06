Post? Pustekuchen Völklinger „Hauptpost“ ist jetzt Geschichte

Die SB-Zone und Finanzdienstleistungen stehen in der Postbankfiliale weiterhin zur Verfügung.“ Tatsächlich steht auch groß über dem Eingang „Postbank Finanzcenter“, aber schräg darüber auch noch immer „Deutsche Post“. – In der Wahrnehmung der Völklinger handelt es sich, auch wenn es offiziell „nur“ eine Filiale war, schlicht um die „Völklinger Hauptpost“, die nun, abgesehen von den Bankgeschäften, dicht gemacht wurde. Briefe & Co. gehen dort, wie eine Nachfrage ergab, bereits seit Dienstag nicht mehr über die Theke.