Verbesserter Badespaß im Winter : Völklinger Hallenbad wird für 3,75 Millionen Euro modernisiert

VÖLKLINGEN Gute Nachricht für alle Wasserratten in Völklingen und Umgebung: Das Völklinger Hallenbad in der Stadtmitte wird umfassend saniert. „Hier soll ein modernes Familienbad entstehen“, erklärte Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (SPD) im Mai im Stadtrat.

Auf Anfrage teilt das Pressereferat der Stadt mit, dass von 2023 bis Ende 2025 insgesamt 3,75 Millionen Euro brutto investiert werden. Davon stammen drei Millionen Euro aus einem Fördertopf des Bundes. „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ heißt das entsprechende Programm, von dem auch das „Raymund-Durand-Bad“ – so der offizielle Name des nach einem früheren Bürgermeister benannten Hallenbades – profitiert.

Investiert wird die kommenden drei Jahre unter anderem in die Toiletten, die Duschen und die Aufenthaltsbereiche des Bades in der Karl-Janssen-Straße. Außerdem lässt die Stadt einen Aufzug einbauen und Familienumkleiden errichten. In der Schwimmhalle soll nur während der Freibadsaison gearbeitet werden – also dann, wenn das Stadtbad sowieso fürs Publikum geschlossen ist. Die Umkleidebereiche hingegen werden ganzjährig saniert. Dabei kann es zu einer erhöhten Geräuschkulisse kommen. „Das Hallenbad, das stark von Schulen und Vereinen genutzt wird, soll für die Bevölkerung eine angenehme Aufenthaltsqualität erhalten“, das Ganze auch unter dem Gesichtspunkt „Erholung in der Stadt“, schreibt das Pressereferat. Das Hallenbad öffnet wieder nach dem Ende der Freibad-Saison.