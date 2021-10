Besinnung im Advent : Völklingen sucht Gastgeber für Lebendigen Adventskalender

Den letzten Lebendigen Adventskalender „vor Corona“ hatte es in Völklingen 2018 gegeben, hier der damalige Auftakt mit Anwohnern in der Galileistraße. Foto: BeckerBredel

Völklingen Auch der Lebendige Adventskalender in Völklingen ist in den beiden vergangenen Jahren Corona zum Opfer gefallen. Doch in diesem Jahr, so hofft man bei der katholischen Pfarreiengemeinschaft St. Eligius und der evangelischen Versöhnungskirchengemeinde, sollte er wieder möglichb sein.

„Die Adventszeit besinnlich, mit immer neuen Impulsen, zusammen mit anderen Menschen erleben – das ist das Ziel des lebendigen Adventskalenders“, heißt es in der Presseerklärung der Gemeinden. Vom 1. bis 23. Dezember wird immer um 19 Uhr an einem anderen Haus in Völklingen ein „Adventsfenster“ geöffnet, ein kleines Programm mit verschiedenen Elementen soll dann den Advent neu ins Bewusstsein rücken. Dafür suchen die beiden Gemeinden noch Gastgeber. Das „Fenster“ besteht zum einen aus der Gestaltung eines realen Fensters oder einer Tür durch die Datumszahl, Lichter, Bilder und andere Elemente. Zum anderen leiten die Gastgebenden durch eine kleine, frei gestaltbare Feier von etwa 20 Minuten – auf Wunsch gibt es eine Hilfestellung mit Vorschlägen. In der Regel gehören Lieder, eine Geschichte oder Besinnung und ein Segensgebet dazu. Im Anschluss können auch etwas zum Knabbern und ein warmes Getränk gereicht werden.