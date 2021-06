Badegäste brauchen Online-Ticket : Völklinger Freibad öffnet am Samstag

Völklingen Alle Freibad-Fans in Völklingen und Umgebung dürfen sich freuen: Nach einem Jahr Pause können sie sich wieder ins kühle Nass stürzen.

as Freibad Köllerbachtal in Völklingen öffnet am Samstag, 12. Juni. Badegäste können dabei zwischen drei Zeitfenstern wählen. Jeweils sind bis zu 400 Badegäste zugelassen. Die Online-Tickets werden auf der Webseite der Stadt Völklingen angeboten. Um 9 Uhr geht der Badespaß am Samstag los. Die Wasserratten werden den Sprung ins Becken diesmal besonders genießen, denn im vergangenen Jahr öffnete die Stadt wegen Corona das Freibad nicht.