Erfindergeist Völklinger Patent: Sparsam Kühlen und Lüften

Erik Martini und seine Firma Tca.systems GmbH sind „Völklinger Leuchttürme“. So der Titel des Ehrenpreises, vergeben vom Völklinger Wirtschaftskreis, den sich der Firmenchef des Unternehmens, das seinen Sitz in der Gerhardstraße hat, im April abholen durfte. Ausgezeichnet wurde er für die Entwicklung eines neuartigen Lüftungs- und Kühlungssystems, das mit wenig Aufwand und Energie sowohl warme als auch kalte Luft in Häuser einspeisen kann.