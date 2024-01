Seit Mai im Amt Coworking und Kultur: Was die Citymanagerin 2024 für Völklingen plant

Ein riesiger Burger. Sogar so groß, dass es zwei Leinwände braucht, um ihn abzubilden. Wer das Citymanagement in Völklingen betritt, dem wird zurzeit wohl zunächst der „McGourmand“ ins Auge fallen. Er ist Teil der aktuellen Ausstellung „Bildgeschichten mit Schmunzeleffekt“ von der Künstlerin Jutta Mohr im Büro in der Rathausstraße 26. Für die Citymanagerin Karin Telke stand bei dem großen Raum direkt fest, dass eine Ausstellung rein muss. „Wenn keine Kunst da ist, sieht es hier drinnen sehr leer aus“, erklärt sie.