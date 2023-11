Völklinger Vereine Schwimmen für Wärmebus Saarbrücken Menschlichkeit siegt bei Wasser-Marathon

Was da im Wasser los ist, erinnert an Fischschwärme. Gut 300 Sportbegeisterte durchpflügen 24 Stunden lang das Wasser für den guten Zweck. Ihr Eifer soll die Not von Menschen lindern, die ohne eigenes Dach über dem Kopf in den Zelten des Saarbücker Kältebus-Vereins übernachten.