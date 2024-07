Röchling-Bank und Hütten-Casino Eine Tour durch Völklingens Geisterhochhäuser – Verfall, Vandalismus und verlorene Schätze

Ja, doch, gerade am Beginn der Tour, im Erdgeschoss, riecht‘s ziemlich müffelig-modrig. Was aber gleichzeitig bedeutet: Es riecht nach Geschichte. Rainer Dahmen von der Bauverwaltung Völklingen nimmt uns mit auf eine Tour durch die alten Saarstahl-Hochhäuser in der Völklinger Rathausstraße, die zahlreiche Büros beherbergten, aber auch die Röchling-Bank und natürlich das „Hütten-Casino“, in dem einst rauschenden Feste gefeiert wurden.