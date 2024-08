„Wenn ich groß bin, werde ich Bundeskanzler“ Große Schültüten und noch größere Pläne: Zwei Erstklässler berichten über den ersten Schultag

Aus dem Kindergarten, in die Grundschule „und dann Bundeskanzler“ – das ist zumindest Maltes Ziel, der am Montagmorgen zusammen mit seiner Freundin Tamina den ersten Schultag in der Regenbogenschule hatte. Noch am Freitag waren sie im Kindergarten, sind mit ihrem kleinen Rucksack jeden Morgen quer durch Wehrden zu ihren Erziehern und Freunden gebracht worden. Am Weg wird sich heute nicht viel verändern, die neue Schule liegt ganz in der Nähe des alten Kindergartens, alles andere aber schon. Die beiden haben große Fragen und noch viel größere Pläne, die weit über die nächsten vier Grundschuljahre hinausgehen.