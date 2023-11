90 Synodale gaben Zustimmung Einstimmig grünes Licht für die Fusion der evangelischen Kirchenkreise im Saarland – was das bedeutet

Bei der Evangelischen Kirche im Saarland steht der für Anfang 2026 geplanten Fusion der beiden Kirchenkreise Saar-West und Saar-Ost nichts mehr im Wege. Nach der Herbstsynode des Kirchenkreises Saar-Ost in Spiesen-Elversberg gaben am Samstag in Völklingen auch die 90 Synodalen des Kirchenkreises Saar-West einstimmig grünes Licht für den geplanten Zusammenschluss, der vor allem eine Verschlankung der Verwaltungsstrukturen und eine Entlastung der ehrenamtlich Tätigen in den Kirchengremien bringen soll. Spürbarer Personalabbau und Leistungseinschränkungen sind laut Superintendent Christian Weyer nicht zu befürchten.