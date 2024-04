Frostiges Klima Eklat in Völklinger SHG-Kliniken – „Rauswurf“ sorgt für dicke Luft

In zahlreichen Krankenhäusern ist das Geld knapp, daher wird über künftige Strukturen und Personalien sicher nicht nur in den Völklinger SHG-Kliniken diskutiert und auch mal mit harten Bandagen gekämpft. In Völklingen wurden allerdings bei einer Teilbetriebsversammlung vergangene Woche die Eisen-Bandagen ausgepackt.