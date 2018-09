später lesen Alle sind eingeladen Wieder Spieletreff im Café Valz Teilen

Am Mittwoch, 26. September, findet von 17 bis 21 Uhr im Café Valz (Gatterstraße 13) der monatliche offene Spieletreff der Diakonie Saar statt. Neben einem großen Angebot an Spielen besteht auch die Möglichkeit, sich in gemütlicher Runde zu unterhalten.