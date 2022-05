Tragischer Todesfall in Völklingen-Wehrden : Mädchen (14) stirbt in Wehrden bei Sturz aus Fenster

Ein Mädchen stürzte am Montag aus dem dritten Stock eines Eckhauses in der Schaffhauser Straße in Völklingen-Wehrden. Foto: Marco Reuther

Völklingen Tödlicher Vorfall in Völklingen: Ein 14-jähriges Mädchen stürzte in der Schaffhauser Straße in Wehrden aus einem Fenster im dritten Stock.

Zu einem tragischen Todesfall kam es am Montag gegen 16.30 Uhr im Völklinger Stadtteil Wehrden: Ein Mädchen stürzte in der Schaffhauser Straße aus einem Fenster des dritten Stocks eines Wohn- und Geschäftshauses und starb unmittelbar an den schweren Verletzungen.

Ein Mädchen stürzte am Montag aus dem dritten Stock eines Eckhauses in der Schaffhauser Straße in Völklingen-Wehrden. Foto: BeckerBredel

Foto: BeckerBredel