Der „Neue“ will es schneller machen Neuer OB vereidigt: Tautz über Vermüllung, Hochwasserschutz und Migration in Völklingen

Völklingen · Stephan Tautz ist jetzt Völklinger Oberbürgermeister. Bei einer Feierstunde in Wehrden legte er den Amtseid ab und skizzierte in einer Rede, was er als Schwerpunkte sieht.

01.10.2024 , 17:14 Uhr

