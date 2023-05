Ein Jahr E-Busse in Völklingen Völklingen auf Elektro-Wachstumskurs

„Back to the roots!“ (zu deutsch: Zurück zu den Wurzeln“) so fasst Thorsten Gundacker, Geschäftsführer der Völklinger Verkehrsbetriebe (VVB) schmunzelnd die Umstellung des Völklinger ÖPNV auf grünen Strom zusammen. Ab 1909 fuhr in Völklingen die erste elektrisch betriebene Straßenbahn, in den 1950er Jahren folgten Oberleitungsbusse, dann wurde auf Dieselbusse umgestellt. Mit den Elektrobussen sei man in Völklingen „wieder zum Strom zurückgekehrt“ – nur diesmal zum Ökostrom. Seit März 2022 rollen die ersten E-Busse der Völklinger Verkehrsbetriebe auf allen Linien durch das Stadtgebiet. Im Saarland nimmt Völklingen damit in Sachen Elektromobilität eine Vorreiterrolle ein.