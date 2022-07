Völklingen : Viele Preise für Abiturienten des Kaschnitz-Gymnasiums

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Völklinger Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasiums. Foto: MLK

Völklingen Geschafft! 51 Schülerinnen und Schüler des Völklinger Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasiums (MLK) haben ihr Abitur in der Tasche. Einige mit besonderen Leistungen. So wurde Lennart Friedling dreifach ausgezeichnet: Er ist der Jahrgangsbeste in Chemie, Physik und Mathematik, die Preise kamen von der Gesellschaft Deutscher Chemiker, der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.

Henrike Poro bekam den Preis in Biologie und Englisch.

Im Fach Deutsch wurde Louisa Brandenburger ausgezeichnet, in Geschichte Fabrice Broy, im Darstellenden Spiel Philipp Groß, der Scheffel-Preis ging an Johannes Kohl, zwei weiterere Preise für besondere Leistungen in Physik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft erhielten Christian Mathieu und Hendrik Mehl, im Fach Erdkunde ging der Preis an Celine Motsch. Zudem wurden 14 Mal – entweder von der Sparkasse Völklingen oder dem Regionalverband Saarbrücken – Preise für ein „sehr gutes Gesamtergebnis“ verliehen.