Überraschung im Völklinger Haushalt Streichholz-Flackern im Finanzhaushalt

Es ist sicher kein Durchbruch bei den Völklinger Finanzproblemen und keine hell lodernde Flamme der Hoffnung, aber immerhin ein flackerndes Streichholz in Form einer guten Nachricht, die am Donnerstagabend im Stadtrat bekannt wurde: Eigentlich hatte Markus Unsöld, Leiter des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt, über den Jahresabschluss 2020 gesprochen, gab dabei aber auch einen kleinen Ausblick auf den Jahresabschluss 2021. Der ist zwar noch nicht bis zum letzten Punkt abgearbeitet, doch es zeigt sich schon, dass der Völklinger Haushalt 2021 etwa 6 Millionen Euro im Plus liegt – prognostiziert war ein Defizit von rund 5 Millionen Euro. Damit ist der Völklinger Haushalt 2021 um rund 11 Millionen Euro besser als erwartet.