„Lehrerin zu sein, ist meine Aufgabe“ Wie Azimeh Yousef aus Syrien floh und sich in Deutschland zurück ins Leben kämpfte

Völklingen · Azimeh Yousef floh 2016 vor dem Krieg in Syrien. In Deutschland musste sie von vorne anfangen. Im fremden Deutschland fällt ihr der Start schwer, sie rutscht in eine Depression. Jetzt gibt sie Deutsch-Kurse und hilft Zugewanderten bei der Integration. Wie sie das trotz aller Widerstände geschafft hat.

03.05.2023, 18:43 Uhr

Im Kinderhaus Völklingen bringt Azimeh Yousef den Teilnehmerinnen beim Kurs „Mama lernt Deutsch“ die Grundlagen der deutschen Sprache bei und manchmal auch lesen und schreiben. Foto: BeckerBredel

Als Azimeh Yousef 2016 in Lauterbach ankommt, ist ihr alles fremd. Die Flucht mit den vier Kindern aus dem kriegsgebeutelten Syrien über die Türkei verlangt ihr einiges ab. Ihr Mann — er lebt zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre im Saarland – hat sich bereits um vieles gekümmert: Die Wohnung in Lauterbach gemietet, ein Bankkonto eröffnet. Auch die Lauterbacher Nachbarn unterstützen die Neuankömmlinge, helfen sogar den Sohn in der Grundschule anzumelden – zum Glück, sagt sie. Denn Deutschland ist für sie eine andere Welt, ganz anders als Syrien. Die Gesellschaft, die Kultur, die Sprache – alles neu, alles überfordernd.