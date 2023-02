Klimaschutz : Völklingen sucht ehrenamtliche Klima-Paten

Völklingen Projekt „Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen“ (Klikks) zusammen mit der Arge Solar.

Das bundesweite Projekt Klikks („Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen“) wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und soll eine Erweiterung zu den hauptamtlichen Klimaschutz-Tätigkeiten in den Kommunen sein. Dabei sollen Bürgerinnen und Bürger dafür gewonnen werden, sich ehrenamtlich für den Klimaschutz zu engagieren. Die Kommunen sind ebenfalls eingebunden – ideell, nicht finanziell. Die Arge Solar betreut und unterstützt dann die Klimaschutzpatinnen und -paten, erklärte Ralph Schmidt. Das Projekt läuft seit Mitte des letzten Jahres für insgesamt drei Jahre. „Und jetzt sind wir auf der Suche nach Kommunen, die mitmachen, und den Ehrenamtlichen“, so Schmidt. Dabei haben die Ehrenamtler auch Freiraum, sich selbst Klima-Projekte zu überlegen.

„Die Spanne der möglichen Projekte ist sehr groß. Wir sind super gespannt, was da jetzt kommt“, auch klassische Baumpflanzaktionen sind zum Beispiel möglich, eben „alles, was man mit Klimaschutz in Verbindung bringt“, sagte Olaf Gruppe, Regionalmanager des Klikks-Projekts bei der Arge Solar, die auch Schulungen und Infos zu Fördermitteln für die Klimapaten anbietet. „Der Kern ist ja auch, dass wir die Leute vernetzen“, erklärte Schmidt. So können sich die Klimaschutzpaten überregional austauschen. Die Kommunen wollen den Klimaschutzpaten ebenfalls zur Seite stehen. Sie können Informationen oder hilfreiche Kontakte liefern, Räume bereitstellen oder auch praktisch weiterhelfen.