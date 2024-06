Bei der Wahl am 9. Juni erhielt Ortsvorsteher Stephan Tautz von der kommunalen Liste „Wir Bürger Völklingen“ die meisten Stimmen, nämlich knapp 37 Prozent. Auf dem zweiten Platz landete die amtierende Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (SPD) mit knapp 30 Prozent. Beide Kandidaten treten nun am 23. Juni in der Stichwahl gegeneinander an.