Aus dem Stadtrat : Schlinge zieht sich zu beim Völklinger Haushalt

Völklingen Die Probleme um die gehen in die nächste Runde. Der aktuelle Haushalt war – nachgebessert und nach Verhandlungen – erst kürzlich vom Landesverwaltungsamt des Innenministeriums , das maximal zulässige Defizit konnte gerade noch so eingehalten werden.

Doch die Völklinger Verwaltungsspitze hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass es in den nächsten Jahren – falls überhaupt möglich – noch schwerer werden wird, einen genehmigungsfähigen Haushalt auf die Beine zu stellen. Und in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend wurde denn auch ein Termin mitgeteilt, der den Ernst der Lage verdeutlicht: Bis 15. November, so ein Schreiben der Kommunalaufsicht an Oberbürgermeisterin Christiane Blatt, solle sie sich zur erwarteten Haushaltslage 2023 der Stadt äußern. In dem Schreiben, teilte die Stadtpressestelle mit, heißt es auch: „Die absehbare weitere Entwicklung der Haushaltslage, insbesondere die deutliche Überschreitung der Defizitobergrenze ab 2023, erfordert die Umsetzung kraftvoller dauerhaft wirkender Maßnahmen zur Verbesserung der Situation.“ So solle auch dargelegt werden, „wie es gelingen soll, einen genehmigungsfähigen Haushalt 2023 aufstellen. Diese Stellungnahme ist mit dem Stadtrat abzustimmen und mit konkreten Vorhaben zu belegen.“