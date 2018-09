Sicherheitsbeirat zeigt Film

Jeder jugendliche Zuschauer zahlt zwei Euro. Anmelden können sich Schulklassen ab Klassenstufe 7 bis zum 5. November über ihre Klassenlehrer oder die Schulleitung per Mail an werner@michaltzik.de oder telefonisch unter (0 68 98) 2 22 81. Falls ein Transport mit Bussen zum Veranstaltungsort notwendig ist, sollte dies auf gleichem Weg mitgeteilt werden. Die Stadt Völklingen und die Völklinger Verkehrsbetriebe werden hier den Sicherheitsbeirat unterstützen. Der Film zeigt an einem Negativbeispiel in der ehemaligen DDR die Bedeutung der Meinungsfreiheit und des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Die Teilnehmer an der Schulkinowoche sollten diesen Film im Unterricht aufbereiten. Ein spezielles Unterrichtsheft zum Film ist über den Sicherheitsbeirat zu erhalten.