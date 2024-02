Hochwasserschutz Am Lauterbach geht’s voran – theoretisch

So ganz langsam kommt Bewegung in die Lauterbach-Thematik – zumindest soweit es das Planen betrifft. Praktische Auswirkungen sind noch nicht greifbar. Das Gewässer, das dem gleichnamigen Völklinger Stadtteil seinen Namen gibt, hat in der Vergangenheit mehrfach für Überschwemmungen und Verschmutzung gesorgt. 2021 hat sich dann das Umweltministerium mit einer Geldspritze eingeschaltet und 26 500 Euro für Planungsleistungen zur Verfügung gestellt, um einen „Landschaftspflegerischen Begleitplan“ zu erstellen. Der soll darauf abzielen, den Lauterbach in der Ortslage umzugestalten. Außerdem teilt das Ministerium auf Anfrage mit, dass gut 103 000 Euro für „die Planung baulicher Maßnahmen“ für Völklingen bereitgestellt wurden, mit dem Ziel, den Bach teilweise umzuverlegen und bestimmte Punkte zu entschärfen. Beides befinde sich „in der Umsetzung“ – was sich, wie gesagt, auf das Planen, nicht auf Arbeiten vor Ort bezieht.