Männer leiden an Männerleiden Wunder gib es nimmer wieder

Das Schlimme ist zudem, dass zum Krankheitsbild auch immer diese partielle Amnesie gehört: Gerade noch hatte man etwas in der Hand, legt es nur kurz ab – und Schwupps, ist es weg ... Ganz zu schweigen von Dingen, die man irgendwann mal benutzt hatte. Das Wiederfinden ist so gut wie ausgeschlossen. Deshalb war es ein echtes Wunder, das mir heute widerfahren ist: Die extrem vereisten Wege hatten die Straßen fast menschenleer gemacht. Wie also den Weg zur Arbeit finden, ohne das Steißbein zu belasten oder meine Nase einzudellen? Während des Gehweg-Einsalzens vor der Haustür sprach ein Nachbar davon, dass er sich am Vortag eigens solche umschnallbaren Spikes für die Schuhe gekauft hatte. Und da fiel mir ein, dass meine viel bessere Hälfte solche Teile mit in die Ehe eingebracht hatte. Dass ich sie das letzte mal gesehen habe, musste weit über zehn Jahre zurück liegen (die Spikes, nicht meine viel bessere Hälfte). Aber dennoch – und das ist das Wunder – wusste ich sofort, wo ich sie finden würde: in diesem Krimskrams-Schränkchen, oberste Schublade ... Tatsächlich lagen sie dort, und obwohl verborgen unter anderem Krimskrams, fand ich sie auch sogleich! Sofort schoss mit durch den Kopf, dass ich nun wohl auf wundersame Weise geheilt war, von meinen Männeraugen! Die Freude war groß und hielt genau so lange, bis ich den Autoschlüssel suchte, den ich gerade noch in der Hand gehalten hatte. Bei Wundern darf man wohl nicht auf Wiederholung hoffen.