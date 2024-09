Völklingen Rede bei Friedensfest durch Zwischenrufe und Trillerpfeifen gestört

Völklingen · Der DGB Saar hat am Sonntag zum Antikriegstag ein Friedensfest in Völklingen veranstaltet. Dabei wurde auch ein Kranz am Denkmal für die Opfer des Faschismus im Schillerpark niedergelegt. Die Rede von DGB-Geschäftsführerin Bettina Altesleben wurde jedoch durch Zwischenrufe und Trillerpfeifen gestört.

01.09.2024 , 19:46 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Saar lud am Sonntag zum Friedensfest nach Völklingen ein. Hier gab es auch Zwischenrufe zum Gaza-Krieg. Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel