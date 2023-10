Auf der Suche nach einem Investor Was wird aus dem alten Hütten-Casino?

Die Rathausstraße in der Völklinger Innenstadt: Am einen Ende, wenn man sie von der Karl-Jannsen-Straße aus betritt, ein neues Kaufhaus und ein neuer Platz, der gerade angelegt wird. Am anderen Ende, wenn man aus Richtung Globus kommt ... Handlungsbedarf. Das Woolworth-Haus hat seine besten Zeiten lange hinter sich (wir berichteten), und das große, leer stehende Doppelgebäude davor ist – jedenfalls derzeit noch – Sand im Getriebe der Innenstadt-Entwicklung: Die Rathausstraße 31/33 beherbergte im rechten Gebäude Büros der Hütte, im Erdgeschoss die Röchling-Bank. Links betrat man das Werks-Casino der Hütte, mit einst gepriesener Küche und rauschenden Festabenden.